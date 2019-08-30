مسئول أمريكي: الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على كل فرد أو مؤسسة تقدم دعما لحزب الله

كشف مسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية عن الأسباب التي دفعت واشنطن لفرض عقوبات على "جمال ترست بنك" اللبناني، والأدوار التي لعبها في دعم تنظيمات إرهابية، وعلى رأسها حزب الله اللبناني.

وقال المسئول الأمريكي ـ الذي طلب عدم ذكر اسمه ـ في تصريحات خاصة لقناة "سكاي نيوز" الفضائية اليوم /الجمعة/ - إن "الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على كل فرد أو مؤسسة تقدم دعما لحزب الله بمعزل عن انتمائهم أو جنسياتهم".

وأشار إلى أن "جمال ترست بنك" اللبناني قدم خدمات مالية متنوعة لحزب الله من بينها مؤسسة القرض الحسن التي تعمل لصالح مجلس شورى حزب الله ، وأيضا مؤسسة الشهيد التي تقدم دعما لحزب الله والجهاد الإسلامي وحماس.

وأضاف أن "جمال ترست بنك الذي فرضنا عليه عقوبات تواطأ مع النائب في حزب الله اللبناني أمين شري"، مشيرا إلى أن شري هدد بالعنف اللفظي موظفي مصرف لبنان المركزي، وأرهب مصرفيين آخرين لم يتعاونوا معه".

وأعلنت الحكومة الأمريكية أمس أنها فرضت عقوبات على "جمال ترست بنك" اللبناني، الذي تتهمه بتقديم خدمات مصرفية لحزب الله، بحسب بيان لوزارة الخزانة.

وتصنف واشنطن المصرف الذي يعمل في لبنان منذ عدة عقود، بأنه منظمة "إرهابية"، بسبب تقديمه خدمات مالية إلى المجلس التنفيذي لحزب الله، و مؤسسة تحمل اسم "الشهداء" مقرها في إيران.