تنطلق غدا /السبت/ الحملة الدعائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية التونسية المبكرة في الخارج، وتستمر حتى 11 سبتمبر المقبل.

وقال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بو عسكر - في تصريح اليوم /الجمعة/ - إن الهيئة خصصت 310 مراكز اقتراع و391 مكتب اقتراع في مختلف الدوائر بالخارج لاستقبال 387 ألف ناخب مسجل للتصويت في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها بالخارج أيام 13 و14 و15 سبتمبر المقبل.

وأكد أن الهيئة على أتم الاستعداد لمراقبة الحملات الدعائية للمرشحين في الخارج، لافتا إلى أنها ستتبع الإجراءات القانونية الخاصة بضوابط الحملات الدعائية مع احترام تشريعات البلدان المضيفة.

وأضاف بو عسكر أن هيئة الانتخابات ستتلقى اليوم من المحكمة الإدارية الأحكام النهائية بخصوص الطعون التي رفعها أربعة مرشحين كانت الهيئة قد رفضت ملفاتهم، وستعلن عن القائمة النهائية للمرشحين غدا.

وبخصوص تزامن انطلاق الحملة الدعائية بالخارج مع الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين، أوضح بو عسكر، أن عامل الوقت فرض على الهيئة اعتماد هذه الأجندة، قائلا "نحن أمام انتخابات رئاسية مبكرة، والواقع أجبر الهيئة على اختيار هذين الموعدين المتزامنين".

ومن المقرر أن تنطلق الحملة الدعائية داخل تونس يوم 2 سبتمبر وتستمر حتى 13 سبتمبر، بينما الاقتراع سيكون يوم 15 سبتمبر المقبل، وقد بلغ عدد المرشحين الذين قبلت الهيئة ملفاتهم 26 مرشحا، وفي انتظار البت النهائي في وضع 4 مرشحين.