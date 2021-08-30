 وزير خارجية الجزائر: دول الجوار تتعامل على المستويين الفردي والجماعي لحلحلة الأزمة الليبية - بوابة الشروق
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وزير خارجية الجزائر: دول الجوار تتعامل على المستويين الفردي والجماعي لحلحلة الأزمة الليبية

أ ش أ
نشر في: الإثنين 30 أغسطس 2021 - 5:48 م | آخر تحديث: الإثنين 30 أغسطس 2021 - 5:48 م

أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، أن انعقاد الاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي يأتي في إطار المساعي الحثيثة من دول الجوار للمساهمة في حلحلة الأزمة الليبية.

وقال لعمامرة، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر دول الجوار الليبي، اليوم الاثنين، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية، إن "دولنا تتعامل على المستويين الجماعي والفردي لحلحة الأزمة الليبية، إيمانا منها بالدور الحيوي الذي يجب أن تضطلع به دول الجوار في هذا الشأن".

وأضاف أن مسار المصالحة في ليبيا يقتضي مواصلة الجهد لاستكمال توحيد مؤسسات الدولة الليبية وتحقيق المصالحة ومواصلة العمل لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من كافة التراب الليبي.

ويشارك في المؤتمر وزراء خارجية مصر وليبيا والسودان والنيجر وتشاد والكونغو، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن بانكولي أديوي، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش.

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