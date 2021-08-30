قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إيلي الفرزلي إن سبب تأخير تشكيل الحكومة الجديدة هو رغبة رئيس التيار الوطني الحر (الفريق السياسي لرئيس الجمهورية) النائب جبران باسيل في السيطرة على الحكومة عبر الحصول على الثلث المعطل.

وأضاف الفرزلي - في تصريحات للبوابة الرقمية لتيار المستقبل (مستقبل ويب) اليوم الاثنين - أن سبب تعثر مفاوضات التأليف هو نفس السبب الذي يعرقل تشكيل الحكومة طوال هذه الفترة، معتبرًا أن النائب جبران باسيل لا يريد أن يكون في الحكومة كما أعلن أكثر من مرة، ولكنه يريد أن يمسك بالثلث المعطل من خارجها.

وخلال أكثر من شهر منذ تكليف رئيس جديد بتشكيل الحكومة الجديدة إثر الاستشارات النيابية الملزمة، التقى الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي 13 مرة للتشاور حول الأسماء والحقائب.

ولا تزال الخلافات التي تعرقل التشكيل قائمة حتى اليوم ليقترب انتهاء الشهر الأول في العام الثاني بدون حكومة كاملة الصلاحيات منذ استقالة حكومة الدكتور حسان دياب في 10 أغسطس العام الماضي، لتكون أطول فترة تصريف أعمال في تاريخ البلاد.