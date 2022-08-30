تراجع صادرات النفط الروسي لآسيا إلى أقل مستوياتها منذ مارس الماضي

أظهرت بيانات حركة ناقلات النفط في العالم تراجع متوسط صادرات النفط الخام الروسي إلى آسيا خلال الشهور الثلاثة الماضية بأكثر من 500 ألف برميل يوميا ليصل إلى أقل مستوياته منذ أواخر مارس الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن شحنات النفط الروسي المتجهة إلى آسيا تراجعت خلال الأسبوع المنتهي يوم 26 أغسطس الحالي، وفقدت أغلب مكاسبها السابقة سواء على أساس أسبوعي أو كمتوسط للأسابيع الأربعة الماضية.

وبحسب بيانات حركة النقل البحري تراجع إجمالي شحنات النفط المتجهة إلى آسيا خلال الأسبوع المنتهي يوم 26 أغسطس الحالي إلى 04ر3 مليون برميل يوميا في المتوسط، مقابل 3.62 مليون برميل يوميا خلال الأسبوع السابق.

وبلغ متوسط الشحنات خلال الأسابيع الأربعة الماضية 3.3 مليون برميل يوميا، مقابل 3.41 مليون برميل يوميا خلال الأسبوع السابق.

وأصبحت الهند أحد أكبر نجاحات موسكو في إيجاد أسواق جديدة لنفطها الخام، بعد الحظر الأوروبي على استيراد الخام الروسي ردا على غزو روسيا لأوكرانيا في أواخر فبراير الماضي.