انقلابيو الجابون: بونجو بات رئيس دولة متقاعدا يتمتع بحقوقه

قال متحدث باسم انقلابيي الجابون لصحيفة لوموند الفرنسية، إن الرئيس المحتجز علي بونجو بات رئيس دولة متقاعدا ويتمتع بجميع حقوقه كأي مواطن.

وقال الجنرال بريس أوليجوي نجويما: "هناك استياء في الجابون، وبعيدًا عن ذلك، هناك مرض رئيس الدولة (أصيب بسكتة دماغية في أكتوبر 2018 ما أدى لضعفه)، الجميع يتحدث عن ذلك، لكن لا أحد يتحمل المسئولية".

وأضاف: "لم يكن له الحق في ولاية ثالثة، وتم انتهاك الدستور، ولم تكن طريقة الانتخاب نفسها جيدة، لذلك قرر الجيش طي الصفحة وتحمل المسئولية"، وفقا لوكالة الأناضول.

وتساءلت الصحيفة ما إن كان نجويما سيصبح قائد الجابون بالمرحلة المقبلة، أجابها بالقول: "أنا لا أعلن نفسي في الوقت الراهن، سنناقش ذلك مع جميع الجنرالات".

وتابع: "سنلتقي الساعة الثانية بعد الظهر (13: 00 ت.ج) للتوصل إلى توافق، حيث سيطرح الجميع أفكارًا وسيتم اختيار أفضلها، بالإضافة إلى اسم الشخص الذي سيقود العملية الانتقالية".

وصباح الأربعاء، أعلنت مجموعة عسكريين عبر التلفزيون الحكومي السيطرة على السلطة بالجابون، بعد ساعات من إعلان فوز الرئيس علي بونجو بولاية ثالثة، وأعلنوا إلغاء الانتخابات "المزورة" التي جرت السبت، وحل جميع مؤسسات الدولة وإغلاق الحدود.