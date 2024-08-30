الفريق كامل الوزير: مصلحة الكفاية الإنتاجية تُدرب العاملين بالمصانع لرفع جودة المنتج المصري

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصناعة والنقل، أن الارتقاء بالعنصر البشري وتأهيل العاملين في وزارة النقل كان على رأس أولوياته منذ توليه الوزارة، موضحا أنه قدم للرئيس عبد الفتاح السيسي خطة شاملة لتطوير الوزارة، وكان من أهم محاورها الاهتمام بالعنصر البشري.

وتابع خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "درع الوطن" المذاع على قناة"TEN" مساء الجمعة، "مهما نعمل موانئ وطرق ونقل نهري ومعدات للسكك الحديد وإمكانيات اقتصادية، في النهاية من سيستخدمها هو عنصر بشري، فكان لابد أن نهتم بالعنصر البشري، والذي يأتي ضمن حاجتنا إلى التطوير".

وأشار إلى أنه مع تطور قطارات السكك الحديدية؛ بات من الضروري الاهتمام بسلامة وتأمين الركاب، مؤكدًا أن الارتقاء بالعنصر البشري يبدأ بالاهتمام بصحته ولياقته البدنية، بالإضافة إلى تثقيفه وتوعيته بأهمية المرفق الذي يعمل به والحفاظ على حياة البشر.

وأضاف أن الدورات التدريبية وتأثيرها على العمل داخل وزارة النقل؛ "أحدثت تغييرًا جذريًا في نظام العمل"، معقبا: "كنت بلاقي موظفين جايين الصبح براحتهم ويمشوا في أي وقت براحتهم! إيه إنتاجه خلال اليوم ملوش حساب!، أصبح الآن في انضباط وحسم وتحمل مسئولية، وتغيرت الأفكار خاصة بين الفئات المهنية والفنيين اللي جائز كانوا يشتغلوا بكسل أو قلة انضباط شوية، أو جائز كان غير مهتم بصحته وياقته البدنية".

وأكد أهمية عنصر التأهيل والتدريب في وزارة الصناعة، قائلا:"شغلنا الشاغل الفترة المقبلة ليس فقط تأهيل العاملين بوزارة الصناعة؛ ولكن العاملين في كل المصانع المصرية، وبدأت اشتغل فيه، عندنا هيئة اسمها المواصفات والجودة تضع مواصفات وجودة المنتج، ثم مصلحة الكفاية الإنتاجية تقوم بالتعليم والتدريب وتأهيل العمال والفنيين وكل العاملين بالمصانع؛ لتمكينهم من إنتاج سلع مصرية عالية الجودة".