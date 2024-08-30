الحكومات الأوروبية تتحدى رغبة فون دير لاين لتشكيل مفوضية متوازنة بين الجنسين

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قبل حلول الموعد النهائي لتقديم الترشيحات لتشكيل المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة، قدمت أكثر من نصف حكومات الاتحاد الأوروبي مرشحا واحدا فقط للانضمام إلى الفريق الذي ستقوده أورسولا فون دير لاين، رغم طلبها إرسال مرشح من الذكور ومرشحة من الإناث لتحقيق المساواة بين الجنسين.

وإذا لم تتغير الترشيحات، فقد يشكل الرجال نحو ثلثي أعضاء المجلس الجديد للمفوضية الأوروبية.

وبعد إعادة انتخابها في تموز/يوليو الماضي، طلبت فون دير لاين، رئيسة المفوضية، من دول التكتل ترشيح رجل وامرأة من أجل تحقيق التوازن بين الجنسين في المفوضية.

وكان الاستثناء الوحيد لهذا الطلب، هو الحكومات التى أعادت ترشيح مفوض حالي مثلما فعلت فرنسا والمجر ولاتفيا.

وأرسلت باريس اسم مفوض السوق الداخلية والخدمات الحالي تييري بريتون ، وأرسلت المجر اسم مفوض شؤون التوسع والجوار الحالي أوليفير فارهيلي ، وأعادت لاتفيا المفوض التجاري للتكتل فالديس دومبروفسكيس إلى فريق القيادة.

وكانت بلغاريا هي الدولة الوحيدة التي اقترحت بشكل علني رجلا وامرأة، حيث أعلنت صوفيا اليوم الجمعة أنها سترشح وزيرة الخارجية السابقة إيكاترينا زاهاريفا ووزير البيئة السابق جوليان بوبوف.