نوير: نسعى لإظهار قوة بايرن أمام برشلونة وباريس

صرح قائد بايرن ميونخ، مانويل نوير، بعد قرعة دوري أبطال أوروبا، التي سيواجه فيها برشلونة، أنهم يتطلعون مرة أخرى لرؤية المدرب هانز فليك.

وسيواجه بايرن ميونخ على أرضه ووسط جماهيره، باريس سان جيرمان وبنفيكا ودينامو زغرب وسلوفان براتيسلافا، فيما يرحل خارج الديار لمواجهة برشلونة وشاختار وفينورد وأستون فيلا.

وقال نوير "نحن نتجه بثقة إلى المرحلة الجديدة من دوري أبطال أوروبا، لنكون قادرين على التأهل مباشرة على حساب برشلونة وباريس سان جيرمان".

وتابع "نريد إظهار قوتنا والفوز خاصة في المباريات ضد الفرق من المستوى الأول، فقد بدأ برشلونة وباريس سان جيرمان الموسم بشكل جيد، وكذلك بنفيكا فريق قوي للغاية ويستطيع الوصول للأدوار الإقصائية".

وأضاف "أمام زغرب، لقد اكتسبنا الخبرة، وسيشعر براتيسلافا بالتأكيد بالكثير من النشوة بشأن التأهل، وأمام أستون فيلا، فإن جماهيرنا الإنجليزية سعيدة بشكل خاص لأننا نلعب على الجزيرة".

وتابع "نلتقي ضد هانز فليك مدرب برشلونة، ونحن نتطلع لهذه المباراة، خاصة وأنها ستكون خارج أرضنا، أما شاختار فهو فريق يتواجد في دوري الأبطال منذ سنوات، وستقام المباراة في جلسينكيرشن".

بدوره قال يان كريستيان دريسين الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ "نحن سعداء بخصومنا، لقد أخبرت ناصر الخليفي رئيس باريس بأننا نشبه الزوجين في دوري الأبطال لمواجهة بعضنا البعض دائمًا، ستكون مواجهة مثيرة".

ولفت "أنا سعيد بخوض تلك المباراة على ملعبنا، كما أن مواجهة أستون فيلا ستكون مثيرة، فآخر مرة واجهناهم كانت في النهائي منذ 42 عامًا، وبالطبع أولويتنا هي البوندسليجا ولكن لدينا حلم الوصول لنهائي دوري الأبطال في ميونخ".