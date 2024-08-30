وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي يبحثون في بروكسل تدريب جنود أوكرانيين للدفاع عن بلادهم ضد الغزو الروسي

يجتمع وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي، في بروكسل اليوم الجمعة لبحث العملية المستمرة للتكتل لتدريب جنود أوكرانيين للدفاع عن بلادهم ضد الغزو الروسي الشامل.

وسيبحث الوزراء خطة لنقل بعض من عمليات التدريب للاتحاد الأوروبي داخل أوكرانيا. والتدريب حاليا يجرى في ألمانيا وبولندا. وكانت مهمة التدريب قد بدأت في نوفمبر 2022 .

وحتى الآن، تم تدريب 52 ألف جندي أوكراني، حسب أرقام الاتحاد الأوروبي الصادرة في مايو الماضي. ويرغب الاتحاد الأوروبي في تدريب 60 ألف جندي أوكراني، بحلول نهاية صيف 2024 . ومن المقرر أن يبحث وزراء الدفاع بالتكتل تمديد المهمة حتى عام 2026 .

وأشار الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بدعم من ليتوانيا إلى أنه يؤيد تدريب جنود أوكرانيين في أوكرانيا. ويشعر عدد من دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا، بالقلق من تلك الخطوة.

والاجتماع غير رسمي، مما يعني أنه من غير المتوقع أن يتخذ الوزراء أي قرارات رسمية. وسيرأس الاجتماع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل.