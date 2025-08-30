نفى منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، المتداول بشأن انخفاض أسعار جميع السيارات بنسبة 25%.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، إن الانخفاض يخص عددًا محدودًا من السيارات، مشيرًا إلى أن «نسب التراجع في باقي السيارات تتراوح ما بين 3% إلى 8%».

وأوضح أن السيارات التي انخفضت أسعارها بنسبة 25% لا يوجد إقبال عليها، معقبًا: «الوكيل في تلك الحالة يبلغ الشركة الأم بوجود مخزون كبير من تلك السيارة للتخلص منه، واستيراد الموديل الجديد».

وأعلن أن نسبة التراجع وصلت في بعض السيارات إلى 350 ألف جنيه، مجددًا تأكيده أن نسب التخفيض والتراجع في السيارات المتوسطة المتداولة تتراوح ما بين 3% إلى 8%.

وأشار إلى استمرار ظاهرة «الأوفر برايس» ببعض الفئات، ومعظمها من الإنتاج المحلي؛ بسبب نقص الصناعات المغذية ومشكلات في سلاسل الإنتاج.

وأضاف: «هناك حوالي 30 نوعًا من السيارات عليها أوفر برايس، وفي نفس التوقيت هناك سيارات وصلت نسب الخصم بدون تخفيضات إلى 250 ألفًا، حتى يتخلص الوكيل والموزع والتاجر منها».





