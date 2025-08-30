أقدم حشد غاضب على إحراق مبنى البرلمان المحلي في عاصمة إقليم سولاويزى الجنوبية الإندونيسي، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة خمسة آخرين تم نقلهم إلى المستشفى، حسبما أفاد مسؤولون إندونيسيون اليوم السبت .

وبدأ الحريق في ماكاسار، عاصمة إقليم سولاويزي الجنوبية، مساء أمس الجمعة. وأظهرت التقارير التلفزيونية المبنى وهو يحترق طوال الليل، مما جعل المنطقة تتحول إلى لون برتقالي غريب.

وقال فاضلي طاهر، المسؤول المحلي عن التخيف من آثار الكوارث، إن فرق الإنقاذ انتشلت ثلاث جثث صباح اليوم السبت، فيما تم نقل خمسة أشخاص إلى المستشفى مصابين بحروق أو كسور بعد قفزهم من المبنى.

وفي مدينة باندونج عاصمة إقليم جاوة الغربية ، أشعل المحتجون حريقا في مبنى البرلمان الإقليمي أمس الجمعة أيضا، لكن لم تُسجل أي إصابات. وفي سورابايا، ثاني أكبر مدينة إندونيسية وعاصمة إقليم جاوة الشرقية ، اقتحم المحتجون مقر الشرطة الإقليمي بعد تدمير الأسوار وإحراق المركبات. واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه، لكن المتظاهرين ردوا باستخدام الألعاب النارية والعصي الخشبية.

ونصحت السفارات الأجنبية في جاكرتا، بما في ذلك الولايات المتحدة وأستراليا ودول جنوب شرق آسيا، رعاياها في إندونيسيا بتجنب مناطق التظاهرات أو التجمعات العامة الكبيرة.

وأعلن الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو إلغاء زيارته المخطط لها إلى الصين الأسبوع المقبل، بسبب تصاعد الاحتجاجات في أنحاء البلاد.