الرئاسة اللبنانية تنفي معلومات تتحدث عن استقالة الحكومة

نفت الرئاسة اللبنانية، اليوم الاثنين، ما تردد من معلومات منسوبة إلى مصادر مقربة من قصر بعبدا تتحدث عن أن حل الأزمة الراهنة يكون باستقالة الحكومة.

وقال بيان صادر عن مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية اليوم: "تداول عدد من المواقع الإلكترونية معلومات منسوبة إلى مصادر مقربة من قصر بعبدا جاء فيها أن حل الأزمة الراهنة يكون باستقالة الحكومة".

وأكّد البيان أن "هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، لاسيما وأن رئيس الجمهورية (ميشال عون) أكد أكثر من مرة على دور الحكومة في المرحلة الراهنة وضرورة تفعيلها".

ونفى البيان "ما ورد في وسائل الإعلام عن مداولات تمت خلال لقاء الرئيس (عون) مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في نيويورك يوم الاثنين الماضي، لاسيما فيما يتعلق بما نسب إلى رئيس الجمهورية عن العلاقة مع دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري".

وقال إن "مثل هذه الأخبار وغيرها، تندرج في سياق الشائعات التي تكاثرت في الآونة الأخيرة، والتي تكذبها الحقائق الثابتة التي لا يمكن إخفاؤها".