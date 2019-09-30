طلعت يوسف يعلن قائمة الاتحاد لمواجهة الجونة

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أعلن طلعت يوسف المدير الفني لـ الاتحاد السكندري، قائمة فريقه لمواجهة الجونة، في المباراة التي ستجمعهما غدًا الثلاثاء، في الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الفريق السكندري كالتالي..

عماد السيد ومحمود الزنفلي في حراسة المرمى.

أسامة العزب، إسلام جمال، محمد أنور، السيد سالم، محمود شعبان، محمود رزق وصبري رحيل في خط الدفاع.

أحمد نبيل مانجا، أحمد حجي، هشام محمد، نور السيد، رزاق سيسيه ، خالد الغندور، أحمد رفعت وأيمن غباشي في خط الوسط.

محمد ناجي جدو، إيمانويل أوكوي وخالد قمر في خط الهجوم.

جدير بالذكر أن الاتحاد خسر مباراته الأولى بالدوري الممتاز أمام الزمالك بهدف دون رد، كما تلقى الجونة الخسارة أمام الإسماعيلي بنفس النتيجة.