 صناع البارميزان بإيطاليا يشكون من تعرضهم للظلم بسبب تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية على منتجاتهم - بوابة الشروق
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صناع البارميزان بإيطاليا يشكون من تعرضهم للظلم بسبب تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية على منتجاتهم

روما - د ب أ
نشر فى : الإثنين 30 سبتمبر 2019 - 2:40 م | آخر تحديث : الإثنين 30 سبتمبر 2019 - 2:40 م

يشكو صناع جبن البارميزان الإيطالي الشهير، من تعرضهم للظلم، بسبب التهديد بفرض رسوم جمركية أمريكية على منتجاتهم.

وهدد الرئيس الامريكي، دونالد ترامب بفرض رسوم تصل نسبتها إلى 100 بالمئة على عدد من المنتجات الغذائية الأوروبية، التي تشمل من إيطاليا، البارميزان وزيت الزيتون والنبيذ والمعكرونة.

وكنتيجة لذلك، قد يرتفع سعر جبن البارميزان في الولايات المتحدة من 40 إلى 60 دولارا للكيلوجرام، بحسب ما قاله رئيس اتحاد منتجي البارميزان، نيكولا بيرتينيلي لصحيفة "لا ستامبا"، اليوم الاثنين.

وأضاف أنه "وفقا لتقديراتنا، فقد تنهار (المبيعات) في السوق الأمريكية بنسبة تتراوح بين 80 و90 بالمئة".

ويأتي تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية، في إطار حرب تجارية منذ فترة طويلة مع الاتحاد الأوروبي، بشأن دعم كل من الجانبين لشركتي تصنيع الطائرات، "إيرباص" و"بوينج".

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