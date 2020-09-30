رئيس وزراء اليونان: زيارة بومبيو الناجحة لبلادنا ستعزز موقف أثينا في قمة الاتحاد الأوروبي

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الأربعاء، "إن الزيارة الناجحة التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى اليونان ستعمل على تعزيز موقف البلاد قبل اجتماع المجلس الأوروبي، المقرر عقده في بروكسل غدا وبعد غد".

وأضاف ميتسوتاكيس - في تصريحات نقلتها صحيفة (كاثيميريني) اليونانية - أنه سيتم فحص سلوك تركيا بدقة خلال اجتماع المجلس الأوروبي، مشددا على أن التصرفات أحادية الجانب والتحركات العدوانية تسبب آثارا سلبية.. ودعا إلى ضرورة وقف الاستفزازات التركية.

وفي السياق ذاته، رحب ميتسوتاكيس بتصريحات بومبيو التي وصف فيها اليونان بأنها بمثابة "ركيزة من ركائز الاستقرار" في المنطقة كما تحظى بأهمية بالغة على الصعيد الدبلوماسي.

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي كان قد وصل إلى اليونان في الساعات الأولى من أمس الأول /الاثنين/، حيث دعا خلال زيارته إلى نزع فتيل التوتر في منطقة شرق المتوسط.