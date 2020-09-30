بعثة صندوق النقد تصل الأرجنتين يوم 6 أكتوبر المقبل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، أن بعثته الرسمية ستصل إلى الأرجنتين يوم 6 أكتوبر المقبل لبدء بحث برنامج التمويل الجديد للأرجنتين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء عن بيان الصندوق القول إن رئيس البعثة لويس كوبيدو ونائب مدير الصندوق لمنطقة نصف الكرة الغربى جولي كوتساك سيصلان إلى بوينس أيرس يوم 6 أكتوبر المقبل.

وذكر الصندوق أن الهدف الرئيسي لبعثته في الأرجنتين هو "معرفة المزيد عن" الخطط الاقتصادية للسلطات الأرجنتينية وأولويات سياساتها والتي يمكن أن تدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد.

كما يلتقي أعضاء بعثة الصندوق مع أعضاء المجموعة الاقتصادية في حكومة الأرجنتين وأعضاء الكونجرس وممثلي القطاع الخاص والنقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني.