الأمم المتحدة تحث الدول على المساهمة في خطة كوفاكس لتوفير لقاح كورونا

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن الوقت حان لأن تسهم الدول في خطة "كوفاكس" التي وضعتها منظمة الصحة العالمية لتوفير لقاح مضاد لكورونا عالميا.

ودعا جوتيرش - وفقا لقناة "روسيا اليوم" اليوم الأربعاء - دول العالم للبدء في فرز أموال من مخصصاتها الوطنية لمكافحة الوباء، وتحويلها للصحة العالمية لتمويل برنامج "كوفاكس".

وتلقى برنامج "آكت أكسيليريتور" وخطة "كوفاكس" حتى الآن ثلاثة مليارات دولار، لكنهما يحتاجان إلى 35 مليارا أخرى.

ويهدف البرنامج إلى توفير ملياري جرعة من لقاحات مضادة لفيروس كورونا مع حلول نهاية العام المقبل، و245 مليون علاج و500 مليون اختبار.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة: "يوفر برنامج /آكت أكسيليريتور/ الطريقة الوحيدة الآمنة والموثوقة لإعادة فتح الاقتصاد العالمي بأسرع ما يمكن، ولن يفتح جهد توفير اللقاح داخل عدد من البلدان الأبواب أمام الاقتصاد العالمي ويعيد سبل العيش".

ويرى جوتيريش، أن البرنامج يحتاج إلى ضخ فوري قدره 15 مليار دولار، ودعا جميع الدول إلى تكثيف الجهود بشكل كبير في الأشهر الثلاثة المقبلة.

من جهته، حث وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب (وهو مضيف مشارك للاجتماع إلى جانب جوتيريش ومنظمة الصحة العالمية وجنوب إفريقيا)، الدول الأخرى على الانضمام إلى هذه المبادرة العالمية، وقال إن "آكت أكسيليريتور" هو أفضل أمل للسيطرة على الوباء.

من جانبه، أفاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، بأن 167 دولة انضمت إلى مرفق كوفاكس العالمي، وهو ما يمثل 70 بالمائة من سكان العالم.

وأضاف جيبريسوس أن: "القائمة تتزايد كل يوم ورغم إعلان وفاة مليون شخص بسبب كوفيد-19، فإن العدد الحقيقي أعلى لا محالة".