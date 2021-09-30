الانتخابات التمهيدية للمعارضة المجرية تسجل إقبالا أكبر من المتوقع

تجاوز الإقبال على الانتخابات التمهيدية لتحالف المعارضة قبل انعقاد الانتخابات البرلمانية المجرية في ربيع 2022 توقعات المنظمين، مما تسبب في تأخير فرز الأصوات.

وأجرت المعارضة الانتخابات التمهيدية لاختيار المرشح الذي تعتزم ترشيحه لمنافسة رئيس الوزراء فيكتور أوربان، الذي يتولى السلطة منذ 12 عاما.

ويتكون التحالف من ستة أحزاب من اليسار واليمين متحدون في تصميمهم على الإطاحة بأوربان، ويرون أن طرح مرشح واحد في الانتخابات هو السبيل الوحيد لعدم انقسام الأصوات المناهضة لأوربان.

وتم تأجيل الإعلان عن نتيجة الانتخابات التمهيدية التي انعقدت أمس الثلاثاء، وكان من المقرر الإعلان عنها في الأصل مساء اليوم الأربعاء، بسبب ارتفاع إقبال الناخبين وقلة الموارد المخصصة لعملية الفرز. ولم يتضح موعد إعلان النتائج بعد.