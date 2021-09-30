الحكومة: اعتبار أي موظف يرفض التطعيم ولا يقدم شهادة pcr منقطعا عن العمل

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ الموظف الذي لا يتقلى لقاح كورونا ولا يُحضر شهادة "بي سي آر" لن يُسمح له بالدخول، وسيتم التعامل معه خلال تلك الفترة بأنه منقطع عن العمل، بمعنى أنه لن يحصل على راتب وهو مقيم في منزله.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" الذي تُقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر شاشة "الحياة"، مساء الخميس، أنّ هناك بعض الجهات التي ستشترط استصدار شهادتين في الأسبوع، مذكّرًا في هذا الصدد بأنّ اللقاح متاح أمام جميع المواطنين بالمجان.

في سياق متصل، صرّح سعد بأن وزارة التربية والتعليم تفرض إجراءات مشددة فيما يخص التباعد الاجتماعي وتطبيق نظام الفترات الدراسية وتقليل الأعداد في الفصول في ظل انتشار جائحة كورونا.

وأوضح أنّ كل من له صلة بالعملية التعليمية سواء معلمين أو أطقم معاونة مُلزمون بالحصول على اللقاح.

وأشار إلى أنّ أي مدرس أو عامل يرفض الحصول على لقاح كورونا، سينطبق عليه حكم أي موظف يرفض التطعيم، إذ يكون مطالبًا بإحضار شهادة "بي سي آر" بشكل أسبوعي بأنه غير مصاب بفيروس كورونا على نفقته الخاصة.