إيران تطلق غدا مناورات عسكرية شمال غربي البلاد

أعلن الجيش الإيراني أنه بصدد إطلاق مناورات غدا الجمعة في شمال غربي البلاد.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن الجيش أن المناورات ستجري بوحدات مدرعة ومدفعية وطائرات بدون طيار ومروحيات.

ولفتت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أن الإعلان يأتي بعد انتقادات من الجارة أذربيجان لمناورات في نفس منطقة مماثلة.

وكان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أعرب عن "بالغ دهشته" من قرار إيران إجراء المناورات السابقة قرب الحدود بينهما، وسط توترات بين الجارتين بشأن طريق نقل رئيسي.

وردت الخارجية الإيرانية عليه بالقول إن إجراء مناورات عسكرية في مناطق شمال غرب البلاد، على الحدود مع أذربيجان، أمر سيادي يتم من أجل السلام والاستقرار في المنطقة بأسرها.

كما شددت على أن إيران "لن تتسامح مع تواجد الكيان الصهيوني بالقرب من حدودها وستتخذ ما تراه ضروريا لأمنها".

ووفقا لبلومبرج للأنباء، فإن التوترات تصاعدت بين باكو وطهران في الأسابيع الأخيرة بعد أن بدأت الشرطة ومسؤولو الجمارك في أذربيجان في فرض "ضريبة مرور" على الشاحنات الإيرانية التي تنقل الوقود والسلع الأخرى إلى أرمينيا المجاورة.

وتتخوف إيران من علاقات أذربيجان وإسرائيل.

ووفقا لبلومبرج، فإن إسرائيل مورّد رئيسي للطائرات بدون طيار وغيرها من الأسلحة التي ساعدت باكو على قلب الميزان العسكري لصالحها في المواجهات العسكرية التي وقعت العام الماضي بينها وبين أرمينيا.