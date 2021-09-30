توقع محمد الجمال، استشاري التسويق والحبوب بمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، زيادة سعة تخزين الصوامع للقمح في مصر إلى 4.3 مليون طن من 3 ملايين طن حاليا.



وأضاف الجمال الجمال، اليوم الخميس، في مؤتمر "الشرق الأوسط الدولي للحبوب والزيوت"، ضمن حوار السياسات بين القطاعين العام والخاص في قطاع الحبوب المصري، الذي نظمته المنظمة مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، ووكالة "إيه بي كيه-إنفورم" لدول الكومنولث، أن سعة تخزين الصوامع للقمح زادت خلال الأعوام السبعة الماضية من 1.2مليون طن فقط في عام 2014 إلى 3.3 مليون طن.



وأوضح الجمال أن هناك برنامج لتطوير الصوامع الحقلية، بحيث لا يحتاج مزارع القمح إلى نقله بعيدا.



وتابع الجمال أن هناك وسائل تخزين قمح أخرى، تقدم سعة إضافية مثل الشون المطورة وغير المطورة.