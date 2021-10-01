كيروش: لست هنا لإحداث ثورة فنية بالكرة المصرية وتجربة ليبيريا مفيدة

أكد البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، أنه لن ينضم لجهاز الفراعنة من أجل إحداث ثورة في كرة القدم.
وقال كيروش في تصريحات بعد مواجهة ليبيريا الودية.. قائلا: «كنت أسعى لرؤية اللاعبين عن قرب، وحققنا نتيجة جيدة أمام ليبيريا».
وأضاف: «وقتنا صغيرا للغاية لذا اجتمع يوميا باللاعبين والجهاز الفني، وجميع اللاعبين قدموا كل ما عليهم خلال الفترة البسيطة وكل تركيزنا على المباراة المقبلة».
وأشار كيروش: «لن انضم لمنتخب مصر من أجل إحداث ثورة في الكرة المصرية، بالنسبة لي كل اللاعبين كانوا متميزين».
منتخب مصر حقق فوزا غاليا اليوم الخميس أمام ليبيريا بنتيجة 2+0 في اللقاء الودي الذي أقيم على ستاد برج العرب استعدادا بمباراتي ليبيا بتصفيات كأس العالم.