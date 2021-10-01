كيروش: لست هنا لإحداث ثورة فنية بالكرة المصرية وتجربة ليبيريا مفيدة

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أكد البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، أنه لن ينضم لجهاز الفراعنة من أجل إحداث ثورة في كرة القدم.

وقال كيروش في تصريحات بعد مواجهة ليبيريا الودية.. قائلا: «كنت أسعى لرؤية اللاعبين عن قرب، وحققنا نتيجة جيدة أمام ليبيريا».

وأضاف: «وقتنا صغيرا للغاية لذا اجتمع يوميا باللاعبين والجهاز الفني، وجميع اللاعبين قدموا كل ما عليهم خلال الفترة البسيطة وكل تركيزنا على المباراة المقبلة».

وأشار كيروش: «لن انضم لمنتخب مصر من أجل إحداث ثورة في الكرة المصرية، بالنسبة لي كل اللاعبين كانوا متميزين».

منتخب مصر حقق فوزا غاليا اليوم الخميس أمام ليبيريا بنتيجة 2+0 في اللقاء الودي الذي أقيم على ستاد برج العرب استعدادا بمباراتي ليبيا بتصفيات كأس العالم.