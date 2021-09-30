انفجار سيارة بمدخل مدينة السويداء جنوبي سوريا وإصابة شخص

أصيب شخص جراء انفجار عنيف في مدينة السويداء جنوب سورية اليوم الخميس.

وقالت مصادر محلية في السويداء لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ):" انفجرت سيارة في بلدة رساس بمدخل مدينة السويداء الجنوبي وأصيب سائق السيارة بجروح بليغة، إضافة إلى اضرار بالمنازل والمحال التجارية في المكان ".

وأكدت المصادر أن الجهات الأمنية السورية بدأت تحقيقا لمعرفة خلفية الانفجار والشخص المستهدف.

وتشهد محافظة ومدينة السويداء التي تسيطر قوات النظام السوري على أغلبها، مناوشات مستمرة بين القوات الحكومية والموالين لها وحركة رجال الكرامة المعارضة، كما شهدت المحافظة العديد من التفجيرات أغلبها بالعبوات الناسفة.