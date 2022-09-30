بلومبرج: سنغافورة أمامها 17 عاما لإزاحة هونج كونج من عرش «مركز الثروة في أسيا»

أشار تحليل لخدمة بلومبرج انتليجنس للأبحاث، اليوم الجمعة، إلى أن سنغافورة تمضي في بطء لتلحق بهونج كونج في سباق "مركز الثروة في أسيا".

ويتوقع التحليل أن يستغرق الأمر من سنغافورة 17 عاما، على الأقل، لتزيح منافستها هونج كونج.

ووفقا لحسابات المحللة شارين ونج، استنادا إلى "تقرير الثروة العالمي" 2022 الذي أصدرته مجموعة "كريدي سويس جروب إيه.جي"، شهدت سنغافورة ارتفاعا في الموارد المالية، حيث ارتفع دخل الأسرة هناك بنسبة 9.2% سنويا في المتوسط، خلال الفترة 2019-2021. ويفوق هذا بكثير النسبة في هونج كونج والتي بلغت 2.3%.

ويعكس هذا التباين، تغير الحظوظ بين هونج كونج وسنغافورة: حيث يتراجع عدد سكان هونج كونج عقب الاضطرابات السياسية والقيود الصارمة لمكافحة جائحة كورونا، بينما تتجه أنظار أثرياء الصين بشكل متزايد صوب سنغافورة باعتبارها ملاذا آمنا لتوجيه أصولهم، و كوجهة تجذب أثرياء جنوب شرق أسيا.

ورغم ذلك، بلغ إجمالي ثروة سنغافورة في عام 2021 حوالي نصف حجم ثروة هونج كونج، وبلغ متوسط الثروة لكل شخص بالغ 358 ألفا و204 دولارا، أي أقل بنسبة 35 %.

وقالت المحللة وونج إن هذا يعني أن الأمر سيستغرق 17 عاما من سنغافورة، على الأقل، حتى تتساوى مع هونج كونج، على افتراض أن سنغافورة يمكنها الحفاظ على معدل النمو السنوي المركب لمدة خمس سنوات، والذي يبلغ 6ر9 %، وأن تحافظ هونج كونج المعدل البالغ 2ر5 %.

وتوقعت وون، وفقا لبيانات مجموعة بوسطن للاستشارات، أن هونج كونج قد تصبح أكبر مركز مالي عابر للحدود في العالم بحلول عام 2023، لتتجاوز سويسرا.