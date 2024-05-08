وزیر الخارجية الإيراني: طهران والقاهرة تتجهان نحو إعادة علاقاتهما الدبلوماسیة إلی طبیعتها

أكد وزیر الخارجية الإيراني حسین أمیر عبداللهیان، أنه كان هناك اتفاقا غیر مكتوب مع الأطراف الغربیة بشأن التركیز علی الهدنة في غزة، وقال لنا الغربیون إنه سیتم التحرك باتجاه ذلك والیوم نشهد آثارها الإیجابیة.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا" عن أمیرعبداللهیان قوله الیوم الأربعاء، في إشارة إلی زیارة المدیر العام للوكالة الدولیة للطاقة الذریة رافایل جروسي إلی إيران اعتبر هذه الزیارة إیجابیة وهناك أفكار هامة للتعاون الأقوی بین إيران والوكالة.

وردا علی احتمالیة وقف إطلاق النار في غزة، قال: "كانت هناك اتصالات مكثفة من قبل الغرب مع إيران ومطلبهم الرئیسي تمثل في دعوة إيران للتحلي بضبط النفس وعدم الرد علی ممارسات الكیان الصهیوني وأننا قلنا بقوة أنه سیتم الرد علیه بالتأكید وهم طلبوا منا قبل یومین من تنفیذ الهجوم أنه إذا كنتم تریدون توجیه ضربة فحاولوا خفض شدة العملیة.

وتابع أمیر عبداللهیان: "أتصور أنه إذا التزم الأمریكیون والغربیون بوعودهم وكذلك الهدنة في هذه المرحلة، فسیكون كل شيء متاحا لإقرار الهدنة المستدامة لكن نتنیاهو وعدد من مسئولیة المتطرفین لا یدخرون جهدا في استمرار الحرب؛ لأن الهدنة من شأنها أن تعني أزمة جدیدة داخل الأراضي المحتلة.

ولفت أمیرعبداللهیان، إلی أن حماس ردت علی المقترح المصري والقطري وفق مبادئها وبناء علی خطة حقیقیة.

وفي جزء آخر من تصریحاته، قال إن إيران ومصر تسیران علی مسار ترسیم خارطة طریق لإعادة العلاقات الدبلوماسیة بین البلدین إلی مجراها الطبیعي.