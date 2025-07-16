أشارت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء المركزي في أيرلندا، اليوم الأربعاء، إلى أن تضخم أسعار العقارات السكنية في أيرلندا زاد بشكل طفيف في مايو الماضي، بعد أن ظل مستقرا في الشهر السابق.

وزادت أسعار العقارات السكنية بنسبة 7.9%، على أساس سنوي في مايو، أي أسرع من زيادة بنسبة 7.6% في أبريل. وتزيد الأسعار منذ فبراير 2020.

وفي منطقة العاصمة دبلن، ارتفعت أسعار العقارات السكنية بنسبة 6.9% سنويا في مايو. وشهدت أسعار المنازل وحدها زيادة بنسبة 6.8% وزادت أسعار الشقق بنسبة 7.2%.

وباستثناء دبلن، زادت أسعار العقارات السكنية في أيرلندا بنسبة 8.7% في مايو، مقارنة بما كانت عليه قبل عام.