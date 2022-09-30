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كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 28 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

د ب أ
نشر في: الجمعة 30 سبتمبر 2022 - 4:21 ص | آخر تحديث: الجمعة 30 سبتمبر 2022 - 4:21 ص

 تراجع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة إلى أقل من 30 ألف حالة إصابة، مع تراجع حدة الفيروس تدريجيا خلال الأسابيع الأخيرة.

وسجلت كوريا الجنوبية 28 ألفا و 497 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من بينها 276 إصابة وافدة من الخارج، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 24 مليونا و769 ألفا و 101 إصابة، حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأعلنت الوكالة تسجيل 42 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 28 ألفا و 406 وفيات، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

ووصل عدد المرضى المصابين بأمراض خطيرة إلى 352 مريضا، بانخفاض 11 حالة عن حصيلة أمس.

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