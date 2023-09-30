روسيا تسخر من تحذير واشنطن لحفتر من تقاربه مع موسكو

علقت السفارة الروسية لدى ليبيا بسخرية على تقارير أمريكية بشأن تحذيرالقائد العام للجيش الوطني الليبي خليفة حفتر وغيره من القادة الليبيين من التقارب مع روسيا.



وقالت السفارة في تعليق عبر قناتها بتطبيق "تليجرام": "واشنطن تواصل إمتاعنا، ضحكنا طوال المساء"، بحسب ما أوردته قناة "آر تي عربية" اليوم السبت.



وفي وقت سابق اليوم السبت، ذكرت قناة "الحدث"، أن الولايات المتحدة أصدرت تحذيرا للقائد العام للقوات المسلحة الليبية خليفة حفتر، وقادة آخرين في البلاد، مبدية عدم رغبتها في تقاربه مع روسيا.



وأكد متحدث باسم البيت الأبيض، "نحذر حفتر وغيره من القادة الليبيين من الاعتماد على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".



وبحسب المتحدث، "يجب على القادة الليبيين أن يتحدوا خلال الأزمة"، مضيفا أن واشنطن "على اتصال بالحكومة الليبية لتقديم الدعم".



وجاءت تصريحات المتحدث باسم البيت الأبيض، بعد زيارة حفتر لموسكو، حيث التقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو.



وأشار الجيش الوطني الليبي، إلى "إجراء مشاورات خلال زيارة حفتر لروسيا بشأن التطورات في ليبيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك".



وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد أكد استقبال الرئيس فلاديمير بوتين، للقائد العام للقوات المسلحة الليبية خليفة حفتر في الكرملين، الخميس الماضي.