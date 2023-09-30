أعلنت الحكومة الليبية المنتهية ولايتها عن استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا وإيطاليا، اليوم السبت، بعد انقطاع دام نحو 10 سنوات.

وذكرت الحكومة، في بيان لها عبر منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن استئناف الرحلات الجوية يندرج "ضمن جهود مكثفة لرفع الحظر الأوروبي المفروض على الطيران المدني الليبي"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأقلعت طائرة تابعة لشركة ميدسكاي الليبية الخاصة من مطار معيتيقة بطرابلس إلى مطار فيوميتشينو بروما، ومن المقرر أن توفر الشركة، التي بدأت أعمالها عام 2022، رحلتين أسبوعيا إلى روما يومي السبت والأربعاء.

وبذلك، تصبح إيطاليا الدولة الأوروبية الثانية بعد مالطا التي لديها خط جوي مباشر مع ليبيا، رغم إدراج شركات الطيران الليبية منذ عام 2014، على القائمة السوداء للشركات المحظورة من التحليق فوق المجال الجوي للاتحاد الأوروبي.

وكان رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، عبد الحميد الدبيبة، قد أعلن مطلع يوليو الماضي، أن إيطاليا أبلغت السلطات الليبية "بقرارها رفع الحظر الجوي المفروض على الطيران المدني الليبي منذ 10 سنوات".