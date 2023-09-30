الداخلية: ضبط 67 سلاحا ناريا وتنفيذ 62 ألف حكم خلال يوم واحد

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واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 67 سلاحا ناريا بحوزة 56 متهما، شملت "10 بنادق آلية، و8 بنادق خرطوش، و3 طبنجات، و46 فردا محليا، و302 طلقة مختلفة الأعيرة، و10 خزن متنوعة، و168 سلاحا ناريا".

ونجحت الحملات، في تنفيذ 62 ألفا و236 حكما قضائيا متنوعا.

وضبطت الأجهزة الأمنية، 225 قضية مخدرات بإجمالي مضبوطات 208 كيلو جرامات مخدرات، وضبطت 22 متهما هاربا، و15متهما بالبلطجة، و234 دراجة نارية مخالفة، و29 ألف مخالفة مرورية.

ونجحت الحملات، في فحص 40 سائق سيارة على الطرق السريعة؛ للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 9 منهم.