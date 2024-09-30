الجيش السوداني ينفي قصف مقر السفير الإماراتي في الخرطوم

نفت القوات المسلحة السودانية، اليوم الاثنين، اتهام دولة الإمارات العربية المتحدة لها بقصف مقر سفيرها بالخرطوم.

وأكدت القوات المسلحة السودانية، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، أنها "لا تستهدف مقار البعثات الدبلوماسية أو مقار ومنشآت المنظمات الأممية أو الطوعية ولا تتخذها قواعد عسكرية ولا تنهب محتوياتها، وإنما تقوم بتلك الأفعال المشينة والجبانة مليشيا متمردي آل دقلو الإرهابية التي تدعمها لارتكاب تلك الأفعال دول معلومة للعالم، وتستمر في ارتكابها على مرأي ومسمع من الدول والمنظمات الدولية".

وأضافت أن "القوات المسلحة السودانية لا تقوم بهذه الأعمال الجبانة ولا تخالف القانون الدولي وإنما تستهدف أماكن تواجد هذه المليشيا وهذا حقها في الدفاع عن كيان الدولة السودانية".