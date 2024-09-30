 الجيش السوداني ينفي قصف مقر السفير الإماراتي في الخرطوم - بوابة الشروق
الإثنين 30 سبتمبر 2024 2:27 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

الجيش السوداني ينفي قصف مقر السفير الإماراتي في الخرطوم

د ب أ
نشر في: الإثنين 30 سبتمبر 2024 - 1:02 م | آخر تحديث: الإثنين 30 سبتمبر 2024 - 1:02 م

نفت القوات المسلحة السودانية، اليوم الاثنين، اتهام دولة الإمارات العربية المتحدة لها بقصف مقر سفيرها بالخرطوم.

وأكدت القوات المسلحة السودانية، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، أنها "لا تستهدف مقار البعثات الدبلوماسية أو مقار ومنشآت المنظمات الأممية أو الطوعية ولا تتخذها قواعد عسكرية ولا تنهب محتوياتها، وإنما تقوم بتلك الأفعال المشينة والجبانة مليشيا متمردي آل دقلو الإرهابية التي تدعمها لارتكاب تلك الأفعال دول معلومة للعالم، وتستمر في ارتكابها على مرأي ومسمع من الدول والمنظمات الدولية".

وأضافت أن "القوات المسلحة السودانية لا تقوم بهذه الأعمال الجبانة ولا تخالف القانون الدولي وإنما تستهدف أماكن تواجد هذه المليشيا وهذا حقها في الدفاع عن كيان الدولة السودانية".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك