-اعتذار الوفد السوري عن المهرجان الحضور بسبب أحداث لبنان



تنطلق غدا الثلاثاء فعاليات الدورة الـ40 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، والتي تقام خلال الفترة من 1 وحتى 5 أكتوبر المقبل، وتحمل اسم الفنانة نيللي.

وشهد الحفل حضور كل من الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس المهرجان، ووزير الثقافة أحمد فؤاد هنو، واللواء أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، وعدد من الفنانين المصريين والأجانب، فيما اعتذر الوفد السوري عن الحضور ومن بينهم الفنان القدير دريد لحام، والفنان أيمن زيدان أحد المكرمين هذه الدورة، والمخرج باسل الخطيب، وذلك بسبب الأحداث الصعبة التي يشهدها لبنان.

يقام حفل الافتتاح بالقاعة الكبرى بمكتبة الإسكندرية في تمام الساعة الثامنة مساءً،

وسيكرم رئيس المهرجان، الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية.

ومن المقرر أن تعلن مذيعة الحفل الإعلامية غادة شاهين مفاجأة افتتاح المهرجان على المسرح، وألمح رئيس المهرجان أنها خاصة بالأطفال، حيث تم استحداث مسابقة خاصة بهم لأول مرة هذه الدورة.

يكرم المهرجان خلال الحفل الفنانة الاستعراضية الكبيرة نيللي التي تحمل الدورة الـ40 اسمها، كما يتم تكريم الفنانة منة شلبي، والفنان لطفي لبيب، والناقد العراقي مهدي عباس، والممثلة المغربية سعاد خويي.

أما عن النجوم الأجانب يتم تكريم الممثلة الإيطالية إيزابيل أدرياني، والفرنسية آن باريو، والإيطالية فرانسيسكا ريتونديني.

كما يعرض خلال الحفل فيلم الافتتاح السوري "يومين" بطولة دريد لحام وإخراج باسل الخطيب، ومدته 90 دقيقة.

وكشفت إدارة المهرجان عن أعضاء لجان التحكيم بالمسابقات المختلفة، حيث يرأس لجنة تحكيم مسابقة دول البحر المتوسط للأفلام الطويلة المخرج يسري نصر الله، وعضوية كل من مهدي عباس، وأنجيليك كافالاري، وخالد الزدجالي، وتاميلا كوليفا، ويشارك بالمسابقة 13 فيلما.

بينما تتولى رئاسة لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة الممثلة الفرنسية ماريان بورجو، وعضوية كل من جيزي بيومي، ورؤي المدني، وبالنسبة لمسابقة الفيلم العربي الطويل التي تحمل اسم "نور الشريف" يترأس لجنة تحكيمها مدير التصوير سمير فرج، وعضوية فايق جرادة وكلوديا حنا.

كما استحدث المهرجان مسابقة جديد وهي "أفلام الطفل"، ويرأس لجنة تحكيمها سامح حسين، وعضوية كل من أليس كانتيريان، ومحمد علال.

وتخضع مسابقتي أحمد الحضري لأفضل فيلم قصير التي تحمل رسالة إنسانية، ومسابقة أفلام شباب مصر للجنة تحكيم واحدة، برئاسة الفنان خالد سرحان، وعضوية نهى عابدين، ورانيا محمود ياسين.

أما آخر المسابقات التي تتضمنها فعاليات المهرجان فهي مسابقة ممدوح الليثي للسيناريو، وتتضم لجنة تحكيم المخرجة هالة خليل رئيسا، وعضوية كل من المؤلفين محمد الغيطي وأيمن سلامة.