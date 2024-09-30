رياض محرز أساسيا في تشكيل أهلي جدة أمام الوصل بدوري النخبة الآسيوية

أعلن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لـ أهلي جدة، تشكيل الراقي لمباراة الوصل الإماراتي، مساء اليوم الإثنين، في الجولة الثانية من الدور الأول بدوري النخبة الآسيوي.

وقرر يايسله استبعاد الثنائي إدوارد ميندي وروبرتو فيرمينو، وخرج ميندي من القائمة للمباراة الثانية على التوالي في كل البطولات، لمعاناته من الإصابة، فيما يبقى موقفه غامضًا من المشاركة ضد الهلال يوم السبت المقبل بالدوري السعودي.

بينما فضل يايسله الإبقاء على فيرمينو على مقاعد البدلاء منذ بداية المباراة، لأسباب فنية.

جدير بالذكر أن الأهلي قد فاز على بيرسبوليس الإيراني 1-0 في الجولة الأولى، فيما انتصر الوصل على باختاكور الأوزبكي بنفس النتيجة.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبدالرحمن الصانبي.

خط الدفاع: علي مجرشي، روجير إيبانيز، وميريح ديميرال، عبدالله العمار.

خط الوسط: فرانك كيسيه، زياد الجهني، رياض محرز.

خط الهجوم: جابري فيجا، إيفان توني، فراس البريكان.