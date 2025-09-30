جامعة العريش تقرر منح كاملة لأبناء الشهداء ومصابي العمليات الحربية والأمنية

ترأس الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش الاجتماع الدوري لمجلس الجامعة، الذي عُقد بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وأصدر المجلس عددًا من القرارات من أبرزها خصم نسبة 10% من المصروفات الدراسية لأبناء العاملين بالجامعة الملتحقين ببرامج الدراسات العليا، ومنح كاملة لأبناء الشهداء ومصابي العمليات الحربية والأمنية من طلاب البكالوريوس والدراسات العليا، تنفيذًا لتوصية المجلس الأعلى للجامعات، بجانب تخصيص مكافآت للطلاب المتميزين والكليات المتميزة.

كما استعرض المجلس موضوعات عدة، منها مشاركة الجامعة في المبادرات الرئاسية، إلى جانب مناقشة قضايا هامة متعلقة بالتعليم والطلاب والدراسات العليا والبحوث، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، فضلًا عن خطة الأنشطة الطلابية للعام الجامعي الجديد