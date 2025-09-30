شكري يعلن عودته لتدريبات الأهلي

أعلن محمد شكري، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية للأحمر، قبل مواجهة كهرباء الإسماعيلية، في الدوري الممتاز.

ويواجه النادي الأهلي فريق كهرباء الإسماعيلية في الثامنة مساء يوم السبت القادم، على استاد المقاولون العرب في الجبل الأخضر، لحساب منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

ونشر محمد شكري صورة له من تدريبات الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام وعلّق عليها قائلًا: "عودة" في إشارة إلى عودته للمشاركة في المران الجماعي للأحمر.

وكان محمد شكري قد شارك في مباراة الأهلي الأولى في الموسم الجاري أمام مودرن سبورت، إلا أنه تعرض لإصابة بين شوطي المواجهة، وقد تم استبداله، مع استبعاده من جميع مباريات الفريق الماضية.

يُذكر أن الظهير الأيسر، محمد شكري الذي تعافى من الإصابة بشد قوي في العضلة الخلفية كان قد انتقل إلى صفوف النادي الأهلي في الصيف الماضي، قادمًا من سيراميكا كليوباترا.

وتغلب النادي الأهلي على ضيفه الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الإثنين، على استاد القاهرة، لحساب منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.