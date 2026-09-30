مرسى مطروح: غلق حضانة أطفال غير مرخصة وتوجيه إنذارات لـ5 سناتر ومراكز تدريب

قال اللواء محمد رجب، رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، إنه تم غلق حضانة بحي الزهور لعدم وجود تراخيص لها، وتوجيه إنذارات لعدد 5 سناتر تعليمية ومراكز تدريب.

وأوضح رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، في بيان إعلامي اليوم الأربعاء، أنه تم تنفيذ حملة موسعة لمتابعة الأنشطة التعليمية ومراكز التدريب داخل نطاق المدينة، استجابة لشكاوى الأهالي بشأن وجود منشآت تعليمية للكورسات والتدريب تعمل دون تراخيص بوسط المدينة ومنطقة زاهر جلال، وذلك لمراجعة والوقوف على التراخيص داخل السناتر، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار إلى أن الحملة شارك فيها مركز إصدار التراخيص بمجلس المدينة وشرطة المرافق ومديرية الأمن، وأسفرت عن توجيه إنذارات لعدد 5 سناتر تعليمية ومراكز تدريب بمنطقة زاهر جلال، لعدم استيفاء اشتراطات الحماية المدنية والأمن الصناعي وعدم توفيق أوضاعها للسير في إجراءات التراخيص، وذلك في إطار إحكام الرقابة وحماية السناتر.

وشدد اللواء محمد رجب على أن حملات غلق المنشآت التعليمية غير المرخصة مستمرة دون أي تهاون، مع متابعة مدى التزام المراكز التعليمية بالضوابط والإجراءات الخاصة بالتراخيص وفقًا للقانون المنظم لعملها، مؤكدًا ضرورة مداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على التصاريح والتراخيص اللازمة.