رئيس جامعة عين شمس يفتتح المؤتمر العلمي الحادي عشر لقسم الآشعة التشخيصية والتداخلية والتصوير الجزيئي

انطلقت فعاليات المؤتمر العلمي الحادي عشر لقسم الأشعة التشخيصية والتداخلية والتصوير الجزيئي بكلية الطب بجامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، الدكتور على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، الدكتورة أمانى رشاد أستاذ الآشعة التشخيصية والتداخلية ورئيس القسم، بحضور الدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، الدكتور محمد أبو الهدى أستاذ الأشعة التشخيصية ورئيس المؤتمر.

أكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس اعتزازه بالدور العلمي والطبي المتميز الذي يضطلع به قسم الأشعة، مشيرًا إلى أهمية مواكبة التطورات المتسارعة في تقنيات الأشعة والذكاء الاصطناعي، ودعم البحث العلمي والابتكار، وربط مخرجاتهما باحتياجات المجتمع وتطوير منظومة الرعاية الصحية.

وشدد على أن التعاون والتكامل بين قسم الأشعة ومختلف التخصصات الإكلينيكية يمثلان محورًا أساسيًا للارتقاء بالممارسة الطبية، بما يسهم في الوصول إلى تشخيص أكثر دقة وسرعة، ووضع الخطط العلاجية المناسبة، مؤكدًا حرص جامعة عين شمس على إعداد أجيال من الأطباء والباحثين القادرين على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية، مع الالتزام بأخلاقيات الممارسة الطبية والحفاظ على خصوصية المرضى وسلامتهم.

ووجه التحية والتقدير للقائمين على تنظيم المؤتمر ولأعضاء هيئة التدريس والأطباء والباحثين والطلاب بقسم الأشعة، متمنيًا أن تسهم فعالياته في تعزيز التعاون العلمي وتبادل الخبرات، وفتح آفاق جديدة للابتكار والتطوير في مجالات الأشعة التشخيصية والتداخلية.

ويأتي المؤتمر في دورته الحادية عشرة ليعكس ما يشهده سنويًا من تطور ملحوظ في حجم المشاركة العلمية، وعدد الجلسات والحضور وورش العمل، مع التركيز هذا العام على تعزيز التعاون والتكامل بين قسم الأشعة ومختلف الأقسام الإكلينيكية، بمشاركة نخبة من الأساتذة والاستشاريين في التخصصات الطبية المختلفة.

أكد الدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، على الطفرة التي شهدها قسم الأشعة من حيث تواجد العديد من الأجهزة الحديثة المتطورة، وذلك تماشياً مع سياسة الجامعة والمستشفيات ودعمهم الكبير لقسم الأشعة ثقةً في الكوادر وتقديم خدمة أفضل للمواطن.

وأشاد بدور أعضاء هيئة التدريس في اختيار الأجهزة المتطورة المدعومة بأحدث أنظمة التشخيص الدقيقة.

كما أعلن عن وجود جهاز جديد للرنين المغناطيسي في مستشفى العبور، والذي سيحدث طفرة كبيرة في الخدمة الصحية المقدمة من المستشفى والمناطق المحيطة بها، دعماً لدور الجامعة في خدمة المجتمع.

وأوضح الدكتور محمد أبو الهدى أستاذ الآشعة التشخيصية والتداخلية ورئيس المؤتمر أن المؤتمر تضمن 14 جلسة علمية اشتملت على 77 محاضرة متخصصة، إلى جانب جلسات لمناقشة الحالات الإكلينيكية والتطبيقات الحديثة، بمشاركة أساتذة الأشعة التداخلية وأساتذة الأقسام الإكلينيكية، من بينها جراحة العظام والمجاري البولية، وأمراض النساء والتوليد، والغدد الصماء، بما يعكس أهمية العمل التكاملي بين مختلف التخصصات لخدمة المريض وتحسين نتائج التشخيص والعلاج.

كما أشار إلى أن المؤتمر ناقش أحدث التطورات في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها المتزايدة في مختلف مجالات الأشعة التشخيصية والتداخلية، إلى جانب تنظيم مسابقات علمية بين الأطباء تناولت المعلومات والتطبيقات الحديثة في مجالات الأشعة والذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن المؤتمر شهد تنظيم 12 ورشة عمل متخصصة على مدار يومي المؤتمر، تناولت عددًا من الموضوعات التطبيقية، من بينها استخدام الموجات الصوتية في أمراض الجهاز الهضمي والأمعاء، ومتابعة الحمل والجنين، إلى جانب ورشة متخصصة حول استخدام الكي بالميكروويف في علاج الأورام، وتطبيقاته في أورام الرئة والعظام والكبد والغدة الدرقية، فضلًا عن ورشة حول العينات الموجهة بالموجات الصوتية، وعدد من ورش العمل التي استعرضت تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تخصصات الأشعة المختلفة.

وأكد أن فعاليات المؤتمر تناولت التطورات الحديثة في فحوصات المسح الذري، والتي شهدت توسعًا في تطبيقاتها من التشخيص إلى الاستخدامات العلاجية، خاصة في علاج سرطان البروستاتا، مع تسليط الضوء على افتتاح وحدة المسح الذري ووحدة العلاج الإشعاعي لسرطان البروستاتا بمستشفى الدمرداش، باستخدام أحدث التقنيات في هذا المجال.