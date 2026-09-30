الجمعية العمومية لقضاة استئناف أسيوط يقفون دقيقة حداد على روح المستشار أحمد الزند

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بدأت الجمعية العمومية لقضاة الاستئناف بمحكمة أسيوط خلال جمعيتهم العمومية بالوقوف دقيقة حدادا على روح المستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق. لما قدمة خلال مسيرته العملية من جهد وعمل وإخلاص في خدمة القضاة لتحقيق العدالة وتطبيق القانون ودعم الوطن.

يأتي ذلك في ظل حضور مكثف لأعضاء الجمعية العمومية لمحكمة استئناف أسيوط والتي انعقدت أمس برئاسة القاضي المستشار عاطف عبد المنعم نصر رئيس محكمة استئناف أسيوط ، وذلك للنظر في ترتيب العمل بالمحكمة خلال العام القضائي 2026-2027، حيث رحب القاضي عاطف عبد المنعم بقضاة المحكمة وهنأهم بالعام القضائي الجديد، متمنياً لهم التوفيق والسداد في أداء رسالتهم السامية.

وطلب رئيس الاستئاف من القضاة بذل أقصى الجهد لتحقيق العدالة الناجزة، على نحو يوازن بين الحفاظ على حقوق المتقاضين وسرعة الإنجاز.

واستمع خلال اللقاء لمقترحات القضاة أعضاء الجمعية العمومية المتعلقة بحسن سير العمل وإزالة العقبات التي قد تواجههم أثناء أداء رسالتهم، ونوه إلى استعداده والسادة أعضاء المكتب الفني لتلقي كافة الملاحظات والمقترحات من السادة القضاة في أي وقت وبحثها وإصدار القرارات اللازمة بشأنها.

ووافق الحضور على قرارات الجمعية العمومية للمحكمة، ومنها تفويض القاضي رئيس المحكمة في مختلف الاختصاصات المتعلقة بإدارة المحكمة، واتخاذ القرارات اللازمة لذلك.

وفي النهاية، أعرب رئيس المحكمة عن تمنياته بموفور الصحة والعافية للقضاة، وأن يلهمهم المولى عز وجل التوفيق والسداد.