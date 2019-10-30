الشرطة الهندية: مقتل 5 عمال في كشمير على يد مسلحين

لقي 5 عمال على الأقل حتفهم وأصيب آخر، في هجوم لمسلحين بالجزء الذي يخضع لسيطرة الهند من كشمير، فيما يعد الهجوم الأكثر دموية الذي تشهده المنطقة المضطربة خلال الأشهر الماضية.

وقالت الشرطة المحلية إن الخمسة عمال، وهم يعملون في مجال البناء، من ولاية بنغال الغربية في شرق الهند، وقتلوا في منطقة كولجام بجنوب البلاد مساء أمس الثلاثاء.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا" عن مصادر القول إن المسلحين اختطفوا العمال وقاموا بجعلهم يقفون صفا وأطلقوا النار عليهم، مما أسفر عن مقتل الخمسة أشخاص على الفور.

وقد أصيب عامل بإصابات خطيرة وجرى نقله لمستشفى في مدينة سريناجار.

وكتب رئيس وزراء ولاية بنغال الغربية ماماتا بانيرج تغريدة قال فيها: "نشعر بالصدمة والحزن العميق إزاء عملية القتل العنيفة في كشمير. سيتم تقديم كل المساعدة لأسر الضحايا في هذا الموقف المأساوي".

ويأتي الهجوم بعد يوم من بدء وفد برلماني أوروبي زيارة تستغرق يومين لتقييم الوضع في المنطقة المضطربة.

ويشار إلى أن المسلحين يستهدفون سائقي الشاحنات والعمال الذين ينتمون لولايات هندية منذ أن أعلنت نيودلهي إلغاء الوضع الخاص بكشمير، ذات الأغلبية المسلمة، في 5 أغسطس الماضي، كما فرضت قيودا على الحركة والاتصالات.

وكان قد جرى قتل ما لا يقل عن 4 من سائقي الشاحنات الذين ينقلون التفاح، الفاكهة الرئيسية بالمنطقة، في هجمات منفصلة خلال الشهر الجاري.

ويشهد الجزء الذي يخضع لسيطرة الهند من كشمير حركة تمرد انفصالية منذ الثمانينيات، لقى خلالها عشرات الآلاف حتفهم.

وتتهم الهند باكستان بمساعدة مسلحي كشمير، وهو ما تنفيه إسلام آباد وتصفهم بالمحاربين من أجل الحرية.