إبداعات أحمد فؤاد سليم في معرض بمجمع الفنون

افتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، المعرض الاستيعادي لفنان التشكيلي الراحل أحمد فؤاد سليم بمجمع الفنون -قصر عائشة فهمي- في الزمالك، والذي يأتي في الذكرى العاشرة لرحيله، بحضور أرملة الراحل عازفة البيانو مارسيل متى، وابنته السوبرانو العالمية أميرة سليم، والدكتور حمدي أبو المعاطي نقيب التشكيليين، وعدد من الفنانين والنقاد والشخصيات العامة.

قالت عبدالدايم إن أحمد فؤاد سليم أحد أهم رواد تجديد الحركة التشكيلية في مصر والوطن العربي، وجسدت أعماله موجة إبداعية مبتكرة ألهمت الفنانين والنقاد والباحثين ونجحت في رسم مشهد تشكيلي واعي نتج عن ثقافته متعددة المصادر، وأضافت أن المعرض يأتي في إطار خطة الثقافة للاحتفاء برموز الوطن من المبدعين وعناصر قوته الناعمة.

وينتمي أحمد فؤاد سليم لأسرة اهتمت بالثقافة والفنون، حيث ولد في دمياط عام 1936 ودرس الحقوق بجامعة القاهرة ثم اتجه إلى دراسة الفن التشكيلي بمعهد ليوناردو دافنشي بالقاهرة، شغل عدة مناصب منها مستشارًا فنيًا بالمركز الثقافي التشيكوسلوفاكي في الفترة من 1967 حتى 1974، وتولى منصب مدير مجمع الفنون قُرابة الـ30 عاما، وأقام أكثر من 40 معرضا وحصل على العديد من الجوائز أبرزها وسام بدرجة فارس الفنون والآداب من الحكومة الفرنسية عام 1986، وميدالية الفن من ملكة الدنمارك عام 1986، الجائزة الكبرى لبينالي القاهرة الدولي الثالث عام 1988.



