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أعداد جريدة الشروق
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فيديو.. نائب رئيس البرلمان العربي: نثمن جهود مصر في مكافحة الإرهاب

الارهاب - ارشيفية
الارهاب - ارشيفية
أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 12:02 ص | آخر تحديث: الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 12:02 ص
قال نائب رئيس البرلمان العربي، علاء عابد، إن أجندة البرلمان اليوم تتمثل في مناقشة تقارير اللجان التشريعية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

وكشف عابد، في تصريحات خاصة لفضائية «ten»، مساء الخميس، عن اجتماع هيئة مكتب في بداية شهر نوفمبر المقبل، لتناول بعض القضايا المهمة، مثل تلك المتعلقة باللاجئين والإرهاب.

وأضاف أن البرلمان يثمن دور المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب، وكذا مشاركة مصر والإمارات والبحرين في دعم قضايا اللاجئين ومكافحة الإرهاب.

وعقد البرلمان العربي، جلسته الأولى من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث، في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية؛ لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة ودور البرلمان في دعم العمل العربي المشترك.



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