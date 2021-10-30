النيابة تطلب التحريات حول انقلاب سيارة نقل وإصابة قائدها في الإسكندرية

طلبت نيابة ثانٍ العامرية في الإسكندرية، اليوم الجمعة، تحريات المباحث حول انقلاب سيارة نقل بمقطورة، أمام مدخل قرية عرابي على طريق "الإسكندرية – القاهرة" الصحراوي، مما أسفر عن إصابة قائدها، وارتباك في حركة المرور، وسؤال شهود العيان، والمصاب حول ملابسات الحادث.

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ العامرية، يفيد ورود بلاغًا بانقلاب سيارة نقل "ثقيل" بطريق "الإسكندرية - الصحراوي" اتجاه القاهرة، قبل مدخل قرية عرابي بدائرة القسم.

وبانتقال الكول الأمني، رفقة شرطة المرور، وسيارات الإسعاف، إلى موقع الحادث، وبالمعاينة والفحص، تبين انقلاب سيارة نقل بمقطورة بالطريق، إثر اصطدامها بعمود إنارة، وعدد من البلدورات.

وأسفر الحادث عن إصابة سائق السيارة بإصابات طفيفة، وتم نقله بسيارة إسعاف إلى مستشفى العامرية العام لتلقي العلاج، فيما تسبب الحادث في تلف كامل لعمود إنارة، و4 حواجز خرسانية.

تم رفع السيارة، وتسيير حركة المرور، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.