محافظ بني سويف يحيل واقعة سوء الرصف بشارع سعد زغلول في الواسطى للتحقيق

أحال محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تقرير اللجنة الفنية المكلفة بمعاينة حالة الرصف بشارع سعد زغلول بمدينة الواسطى للتحقيق بالشئون القانونية بديوان عام المحافظة، جراء شكوى عن سوء حالة الرصف بمنطقة مسجد الجمعية الشرعية.

وكانت اللجنة أفادت ضمن تقريرها الذي عرضه أشرف حماد مدير الإدارة العامة للمتابعة، بأنه تمت مراجعة حالة الرصف للشارع، الذي ينفذ بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكباري ببني سويف، وأنه تلاحظ جود شروخ طولية وعرضية للرصف بالمنطقة المشار إليها بجانب الطريق في أماكن مختلفة من الشارع، واختلاف سمك طبقة الرصف من منطقة لأخرى.

كما يوجد عدد من غرف الصرف الصحي أعلى من مستوى الرصف بالشارع، إضافة إلى وجود تلفيات بالرصف بجوانب الطريق ولم يتم استكمال أعمال الرصف بداية من شادر الخضار حتى مركز الشرطة ووجود حفر أمام الجمعية الشرعية، علاوة على وجود تجمع للأتربة ومشون مواد بناء بالشارع لم يتم رفعها قبل أعمال الرصف.

تجدر الإشارة إلى أن المحافظ أصدر تعليماته لمديري عموم الإدارات بديوان عام المحافظة والمختصة بملفات المتابعة والرقابة والتعامل مع المشكلات الطارئة والأزمات، بالتعامل الميداني السريع مع أية طوارئ أو شكاوى واردة من المواطنين، مع سرعة العرض التقارير الفنية والحلول المقترحة لاتخاذ اللازم، ضمن الجهود المتواصلة لتحسين مستوى وجودة المواطنين بالقرى والمدن.