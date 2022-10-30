دا سيلفا يواجه بولسونارو في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية البرازيلية

سيواجه الرئيس البرازيلي اليميني الحالي، جاير بولسونارو، الرئيس اليساري السابق لويس إناسيو لولا دا سيلفا في جولة الإعادة في الانتخابات البرازيلية لاختيار رئيس، مع توجه الناخبين إلى مراكز الاقتراع اليوم الأحد.

وكان لولا قد فاز في الجولة الأولى، التي جرت في الثاني من أكتوبر، لكن بهامش أقل بكثير مما كانت تتوقعه معاهد استطلاعات الرأي. وينظر إلى سباق اليوم الأحد بأنه مفتوح.

وتحتدم الأجواء في أكبر دولة بأمريكا اللاتينية، التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من 210 ملايين نسمة، بعد حملة انتخابية قاسية للغاية.

وألقى بولسونارو بشكوك مرارا بشأن النظام الانتخابي وألمح إلى أنه ربما لن يعترف بالنتيجة، إذا خسرها. ودعا بعض من أنصاره بشكل صريح إلى انقلاب عسكري.

يذكر أن لولا كان رئيسا للبرازيل من عام 2003 حتى عام 2010.

وتحظى الانتخابات أيضا باهتمام دولي واسع.

وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الثامنة صباحا(1100 بتوقيت جرينتش) وتغلق في الساعة الخامسة مساء ومن المتوقع صدور النتائج حوالي الساعة الثانية صباح غد الاثنين.