حقق الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو تقدما مبكرا في الفرز الأولي للأصوات، في جولى الإعادة للانتخابات الرئاسلة التي جرت اليوم الأحد، على منافسه الرئيس الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وبعد فرز 12 % من أصوات الناخبين من خلال التصويت الإلكتروني، تقدم بولسونارو بحصوله على 51.9 % من الأصوات مقابل 48.1 % لصالح لولا دا سيلفا"، وفقا لصحيفة جارديان البريطانية.

وكان لولا دا سيلفا قد حصل على 48% من الأصوات خلال الجولة الأولى للانتخابات في 2 أكتوبر الجاري، مقابل 43% لبولسونارو. وجاءت نتيجة الأخير أعلى بكثير مما توقعته استطلاعات الرأي، مما منحه بعض الزخم خلال الحملة الانتخابية قبيل جولة الإعادة.

ومن شأن فوز بولسونارو بولاية ثانية أن يبقي البرازيل على طريق إصلاحات السوق الحرة وتدابير أقل صرامة فيما يتعلق بحماية البيئة، مع تعزيز تحالف بين الأحزاب اليمينية وجماعات المصالح الزراعية القوية، التي مولت حملته.