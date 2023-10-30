وزير الدفاع الأسترالي يتوجه إلى الولايات المتحدة وبريطانيا خلال الأسبوع الجاري

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يتوجه وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس إلى الولايات المتحدة وبريطانيا خلال الأسبوع الجاري حيث يلتقي مع نظيريه الأمريكي لويد أوستن والبريطاني جرانت شابس لبحث الأهداف الأمنية المشتركة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان قوله إن مارليس سيعمل على تحقيق تقديم فيما يتعلق بحصول أستراليا على غواصات بأسلحة تقليدية وتعمل بالطاقة النووية.

وأطلقت أمريكا وبريطانيا وأستراليا في عام 2021 تحالفا أمنيا تحت اسم "أوكوس"، الذي يسمح لأستراليا بالحصول على غواصات ذات قدرات نووية لتعزيز الردع الأمني والعسكري في منطقة المحيطين الهندي-الهادي.

ووفقا للخبراء الأمنيين، فإن التحالف يهدف لمواجهة أي تهديد محتمل من جانب الصين.

وأكد مسؤولون أمريكيون أن الهدف الأساسي للتحالف هو الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ للدفاع عن المنطقة وردع التهديدات المتزايدة للنظام والأمن الدوليين.