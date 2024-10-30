رئيس محلية النواب يطالب المحافظات بتقديم بيانات عن استخدام الإنترلوك في رصف الشوارع

طالب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ممثلي المحافظات بتقديم بيانات صحيحة حول ما تم إنجازه في رصف الشوارع باستخدام بلاط الإنترلوك، بدلاً من رصفها بالمواد التقليدية (الأسفلت)، بهدف توفير العملة الصعبة للدولة.

وأكد السجيني أن اللجنة لن تقبل بعرض كلام مرسل من مسؤولي المحافظات دون تقديم ما يثبت الإنجازات الفعلية في هذه الخطة، قائلاً: "إن استخدام الإنترلوك يساهم في تحقيق وفورات كبيرة بالخطط الاستثمارية للمحافظات".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المخصص لمناقشة الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الحكومة بشأن مقترح اللجنة باستخدام بلاط الإنترلوك لرصف الشوارع التي لا يزيد عرضها على عشرة أمتار، بدلاً من الأسفلت، بهدف تقليل الأعباء الدولارية المطلوبة لاستيراد البوتامين والمعدات اللازمة للرصف، إلى جانب سهولة فك وتركيب بلاط الإنترلوك، وتوفير فرص عمل للعمالة المحلية. وشدد السجيني على ضرورة إعداد استراتيجية قومية تنفذ وفق المعايير الفنية الخاصة بعرض الشوارع وطبيعة الوحدات المحلية القابلة لهذا الطرح، مع أهمية توحيد تلك المواصفات عبر المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وتعميمها على جميع الوحدات المحلية.

وعرض يحيى الأدهم، ممثل محافظة القاهرة، ما تم إنجازه ضمن الخطة الاستثمارية لرصف شوارع العاصمة باستخدام الإنترلوك بدلاً من الأسفلت.

وقال الأدهم: "الجزء الأول من الخطة الاستثمارية نجح في توفير العملة الصعبة ولم يرهق الميزانية المخصصة للمحافظة".