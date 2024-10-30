 الأوقاف: تنظيم 315 ندوة في 27 محافظة حول قضايا السكان والصحة الإنجابية - بوابة الشروق
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الأوقاف: تنظيم 315 ندوة في 27 محافظة حول قضايا السكان والصحة الإنجابية

فهد أبو الفضل
نشر في: الأربعاء 30 أكتوبر 2024 - 6:13 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 أكتوبر 2024 - 6:13 م

أعلنت وزارة الأوقاف، تنظيم 315 ندوة توعوية، في 27 محافظة، خلال شهر نوفمبر المقبل، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، لنشر الوعي حول قضايا السكان وأهمية الصحة الإنجابية.

وبحسب البيان الصادر عن وزارة الأوقاف، تهدف الندوات إلى تعزيز المفاهيم الصحية السليمة وتشجيع التخطيط الأسري، من خلال تسليط الضوء على أهمية الفحص الدوري والصحة الإنجابية ودورها في تحسين جودة الحياة.

وأشارت الوزارة إلى أن الندوات ستتناول مختلف القضايا المتعلقة بتنظيم الأسرة، وتقديم إرشادات حول تعزيز الصحة العامة، وذلك في إطار التعاون المستمر بين الوزارتين لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بالوعي المجتمعي.


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