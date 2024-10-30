جيش الاحتلال يطالب سكان مدينة بعلبك شرق لبنان بإخلاء منازلهم فورا

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أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء، إنذارًا عاجلًا إلى سكان مدينة بعلبك شرق لبنان وقرى عين بورضاي ودورس.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن «الجيش سيعمل بقوة ضد مصالح حزب الله داخل المدينة والقرى ولا ينوي المساس بالأهالي»، وفقًا لمزاعمه.

ودعا السكان إلى إخلاء منازلهم فورًا، والانتقال خارج المدينة والقرى عبر المحاور التالية: أوتوستراد زحلة – بعلبك، طريق نحلة – بعلبك، طريق الأرز – بعلبك.

وجدد المزاعم الخاصة بأن «التواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو وسائله القتالية قد يعرضهم للخطر».

وفي وقت سابق، قالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية استأنفت محاولات التوغل في مدينة الخيام جنوب البلاد، من الجهتين الشرقية والجنوبية.

وأضافت أن اشتباكات درات طوال الليل حتى ساعات الصباح الأولى، بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة وبقذائف المدفعية ورمايات من دبابات الميركافا عند الأطراف الجنوبية لمدينة الخيام، واشتباكات أخرى من الجهة الشرقية.

ونوهت أن «الطيران الاستطلاعي المعادي يواصل تحليقه فوق الخيام ومختلف قرى قضاء مرجعيون».